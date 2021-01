33歲湯怡日前突然宣布下月將與麥秋成拉埋天窗,兩人更是雙喜臨門,奉子成婚,令人驚喜﹗公開戀情後,兩人終於可以正式放閃,湯怡在Instagram(Ig)上載準老公為她拍攝的側面照,相中的她半邊臉被頭髮遮住,散發出凌亂美。湯怡在照片下寫上「麥蜜拍」的主題標籤,甜到漏﹗麥秋成就在Ig的限時動態上載湯怡同一款但被變為黑白的相,甜絲絲地說︰「I have look at you in millions of ways and I have loved you in each.(我曾以千萬種方式看你,我以每一種方式愛你。)」

(即時娛樂)