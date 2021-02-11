張致恒有錢請工人兼換新電器 𡃁模Naomi公開追數︰係唔係諗住唔還錢？ (15:25)

36歲張致恒（Steven）前年突然宣布與現時的太太雯雯已誕下兒子「天寶」，結果惹出他一腳踏五船的桃色新聞，更被揭欠債纍纍，關智斌、鄭希怡曾先後借錢給他。雖然形象插水，但去年與雯雯再誕下細仔「天牧」的Steven婚後修心養性，努力搵錢養家。不過，雯雯日前公開鬧爆老公，說她拎住電器回家，想叫工人姐姐來村口幫忙拎，Steven卻叫唔郁對方。雯雯的留言引來𡃁模馮鎵瀠（Naomi）不滿，嘲有人有錢請工人及買新電器，卻拒絕還錢。

今日再有報道指Steven欠下周身街數，Naomi亦在社交平台開名叫Steven還錢。Naomi在Instagram（Ig）的限時動態寫道︰「張致恒，你係唔係諗住唔還錢？你講過分期還？年半有多，一毫子都無還過我，之前仲unfollow我ig。」

Steven在Ig上載黑雲滿天的照片，留言回應︰「早喺一年多前因為自己做錯嘅事而令到自己嘅工作完全停頓，喺嗰陣時完全冇收入，迫於無奈下問咗好多朋友借錢，亦都好感恩有好多朋友出手相助先捱得過一段時間，我亦都試過搵過好多工做過好多唔同嘅行業，因為疫情影響底下被炒過好多次，我有努力工作搵錢希望可以支撐到屋企之餘仲可以還到錢俾朋友，但係而家嘅路實在太難行，工作完嘅收入都唔夠屋企開支，想淨少少錢還俾朋友都唔得，令到有好多朋友都好唔開心，我喺度要同所有借過錢俾我嘅朋友道歉，一直以來我都還唔到錢俾你地真係對唔住，喺嚟緊嘅日子我一定會盡力去工作還錢俾你哋！」

「我想回應一下新聞所講嘅嘢，工人係兩年前已經請嘅，我老婆所講嘅電器都係用電話儲落嚟嘅積分換嘅，兩個仔着嘅都唔係名牌，再加上好多佢哋嘅玩具同埋衣服好多都係佢哋阿婆同埋一啲朋友買來送俾佢哋嘅，至於點解唔搬返觀塘住，係因為阿爸阿媽嗰度係屋邨，而我哋有三隻狗，屋邨唔俾養狗，老婆養呢三隻狗都已經五年以上，所以如果要搬返去住就唔可以繼續養佢哋，所以先搵咗村屋住！要照顧一個家庭壓力非常之大，我亦都好努力去重新做人，只係希望大家可以俾啲機會我同埋俾啲時間我，我一定唔會再令到大家失望！」

（即時娛樂）