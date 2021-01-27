《男排女將》奪8獎成大贏家 鄭中基鄧麗欣膺民選視帝后 (17:18)

第5屆《觀眾在民間電視大獎》今日公布投票結果，ViuTV在15項獎項當中囊括12項，《男排女將》更成為本屆票王，以11,694票（51.5%）奪得民選最佳劇集。鄧麗欣憑《男排女將》「蔣家瑜」一角以11,662票（51.3%）成績成為民選視后，《暖男爸爸》男主角鄭中基就以過3成逾7,000票成為民選視帝。

《男排女將》成為本屆大贏家，共奪得8項獎項，包括民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳女主角（鄧麗欣）、民選最佳男配角（盧瀚霆）、民選最佳女配角（余潔滢）、民選最佳戲劇拍檔（力圖排球隊）、民選最佳戲劇橋段（力圖隊員於天橋與家瑜互喊口號，互相砥礪）。《暖男爸爸》主題曲《My Only One》奪得民選最佳電視歌曲。

顧定軒以逾24%得票率當選為民選飛躍進步男藝員，他同時憑《男排女將》張競康一角得到民選男主角季軍。《全民造星III》導師之一的「A組爸爸」林二汶就成為民選飛躍進步女藝員。《全民造星III》以逾9,000票超過40%得票率，奪得民選最佳綜藝節目。《造星III》主持強尼以逾37%得票率奪得民選最佳主持，他在民選最佳男配角以17票（0.1%）之差屈居亞軍。

港台於時事資訊節目5強當中佔4名位置，《鏗鏘集》以超過25%得票率成為民選最佳時事資訊節目，該獎項第3名為《頭條新聞》，第4名為《視點31》，第5名為《五夜講場 – 哲學有偈傾》。無綫電視、香港開電視所製作之節目及旗下演員，就通通未能晉身各獎項5強名單。

（即時娛樂）