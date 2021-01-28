黎耀祥夏季拍冬天戲分險熱到暈 阮兆祥曾遇圈中「雙面人」 (18:08)

阮兆祥及黎耀祥在清談節目《雙祥見》，談及拍劇時的辛酸史。阮兆祥憶述曾到內地貴州一處較貧瘠地方拍劇，拍攝時正值冬季，當地氣溫接近攝氏零度，阮兆祥要穿單薄上衣拍攝夏天戲分。

他記得開機拍攝不久，即被導演叫停機，他心生疑惑，自己應該沒說錯對白，原來導演發現他說話時，口中呼出白煙，與劇中的情景不符，副導演便立即買冰塊給他吃，令口腔的溫度下降，說話時便不會呼出白煙。

黎耀祥聽罷也說意想不到，更笑說：「拍戲真係無乜人性！」黎耀祥隨即分享夏天時拍攝冬天戲分的經歷，他最深刻是拍攝《義海豪情》時，其中一場戲講述他的妹妹陳法拉病重，無法救治，大家接她出院，完成她想回家的心願。

黎耀祥記得拍攝當時氣溫達攝氏30多度，法拉在劇中身體虛弱，需穿厚外套，戴冷帽及頸巾，其他人亦需穿大褸及圍頸巾，非常辛苦，險熱到暈倒。

二人之後玩心理測驗，談及雙面人，黎耀祥表示在圈中時有聽聞，指某些演員很麻煩或待人接物方式有問題，而招致不滿，但一般只是道聽塗說，自己從沒感受，也不認為在曾合作的演員中是有問題的。

阮兆祥分享了親身經歷，多年前到外埠拍劇，有次晚餐聯誼時，與某演員小酌聊天，席間他透露在單親家庭長大，對於完整家庭的渴望，使他早婚並生兒育女，但礙於性格不合跟太太離婚。由於第一次合作對方便把身世和盤托出，阮兆祥便以心相交，當對方問及他拍攝時的感受，他便直接地表達對該劇劇本意見，例如劇本中某些地方，應標注情緒的問題，當晚兩人聊得盡興。

豈料兩天後，導演突然在午餐時，當眾跟大家說，如對劇本有任何意見，可以直接跟他表達，那一刻阮兆祥才恍然大悟，自己的說話已傳遍劇組。

（即時娛樂）