肖蛇夫婦｜麥玲玲指黃曉明楊穎屬高風險夫妻：相處很難會互咬 (18:21)

【今日直擊】蘇皓兒和堪輿學家麥玲玲今日現身商場活動，麥玲玲指蘇皓兒命格很旺，長期有桃花運，對象年齡亦很闊。26歲的蘇皓兒則表示年齡不是問題，最重要心智成熟，不過她現在沒拍拖，亦沒有追求者。

麥玲玲早前在內地節目曾預言，內地女星鄭爽有桃花劫，被網民封為「神預測」。麥玲玲說：「咁啱啫，我在北京有個娛樂節目，共13集，有些事情發生了，別人話我知，話我好準。去年我曾批趙麗穎偷偷註冊，今年則批鄭爽，亦講過黃曉明和Angelababy（楊穎）兩個屬蛇的人走在一起，難免會有少少『互咬』，所以之前Baby稱呼黃曉明為黃先生，才引起外界揣測他們的關係是否出現了問題。（他們婚姻會否出問題？）中國人，兩個人同屬蛇，相處會很難，會互咬，屬一對高風險夫妻，未來要刻苦經營這段關係。」

最近麥玲玲的童年照在網上流出，被讚童顏和好身材，她說：「估不到大家睇得咁開心，照片已是多年前，我年輕時長相老一點，19歲搭的士，司機也問我是否30歲？愈大愈年輕，早前和Bob（林盛斌）一起工作，Bob也以為我40多歲，其實我屬馬。（身材是否沒變，依然豐滿？）年輕時我比較肥，有分量，才覺得圓潤。」

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（即時娛樂）