江嘉敏開網店義賣二手物品 被質疑等錢使 賣贈品扮環保 (18:48)

江嘉敏去年底和朋友成立網店出售毛衣、指甲油、唇膏等物品，網店的簡介寫着義賣Ig Shop創辦人是藝人江嘉敏，成立宗旨是「一起環保，等地球可以長命啲。亦希望大家可以用優惠價錢買到心頭好，一舉兩得。」

不過，網店的反應未見熱烈，有網民開價450元競投一件冷衫，卻被其他網民反問「呢個價錢點解唔直接去買件新」。有網民質疑江嘉敏是否等錢用，將公關送的贈品拿出來義賣，卻沒說明義賣得來的款項會捐到哪裏。

江嘉敏就事件在社交網撰文回應︰「鑒於最近有人惡意抹黑和中傷，我覺得有必要解釋清楚！第一，我並沒有低調開IG shop，為了開這個IG shop，我做了幾天live，share過很多Stories，一點也沒有低調！第二，有看過live和Story的人也知道，我開IG shop的本意是因為我們平時買了很多衣物，化妝品和護膚品，還有很多痛錫我們的客戶送的很多禮物，在我們日常生活中，很多物品用過一兩次根本用不到，我們亦有嘗試過把物品捐贈，但奈何有時捐贈條件不符合，把物品原封不動放在家裏實在是太浪費，所以才有開IG shop的念頭。」

「第三，我們IG shop是無底價競投的，而且我在live和Stories亦無數次提及過我們的收入會捐贈給有需要的機構和有需要的人，亦有公開討論究竟捐給什麼機構和人才是最好的。第四，其實有很多人也有做類似的，只是他們會租一個地方，可能在假期的時候把物品拿出來賣。我們做的也一樣，只是寄賣物品方式不同。」

「我希望大家再作出任何評論前，可以親身了解清楚我們的原意。我們的IG shop是環保慈善用途的，不是用來賺錢！我們希望可以提點大家，我們要買需要的而不是想要的！所有live片段保存在IGTV，大家可以一五一十看清楚聽清楚！我在這裏嚴重抨擊那些惡意中傷我的人！請不要再做這些無謂的攻擊和無聊新聞了！謝謝！」

（即時娛樂）