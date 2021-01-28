自製親密場面｜小儀跳舞送驚喜 方力申嚇呆 唔識畀反應 (18:59)

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，新一集邀請「陽光型男」方力申（Alex）擔任小儀約會對象。為配合Alex熱愛運動的喜好，小儀安排跟對方玩TRX（懸吊式阻抗訓練），更跳舞給Alex驚喜，不過Alex卻被小儀的「驚喜」嚇親，在鏡頭前口窒窒「食螺絲」，場面惹笑。

小儀難得跟Alex玩TRX，兩人擺親密甫士，小儀表示：「同方力申識咗咁多年，喺鏡頭前有冇試過咁親密？係少啲嘅。拍電影，導演都唔會擺我哋做一對，呢啲（親密）動作頭先即席諗，佢又唔介意，純粹佢又信我、我又信佢，係一個友情moment，感覺有趣！」

小儀為迎合Alex運動型性格，又展現女性優雅一面，她在拍攝前幾天專誠學跳K-POP，不過小儀雞手鴨腳的舞姿，嚇得Alex目瞪口呆，並口窒窒表示：「好有誠意，但點解、點解、點解要跳舞？」場面惹笑。Alex事後笑言：「好尊重對方為我做嘅嘢，但自己最大缺點，就係因自己運動員出身，對自己要求好高，好自然喺咁情况下，會同女朋友講『差啲喎』，所以最後換嚟嘅效果係唔理想。」

Alex強調自己單身已久，並說：「疫情下好難識人！」小儀聞言表示可以透過玩App識人，他則指：「你玩我咩？App要擺自己張相，記者咪知。其實我好old school，讀書時係游泳運動員，喺泳界好多家長識，佢哋就等於之後嘅『狗仔隊』，嗰時已經地下情，到入行時係『狗仔隊』最旺嘅時期，自己又係地下情，慣咗喺呢件事上好緊張，就算依家對個女仔有好感，都唔敢約食飯，一約就會畀人覺得『出擊』咁。」Alex表示其拍拖最大缺點是過於理智，而問到他的擇偶條件，他表示首選性格隨和。

（即時娛樂）