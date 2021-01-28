專訪｜無綫小花離巢 陳婉婷邱晴跳出舒適圈自己話事 (23:22)

陳婉婷被封「最索丫鬟」，她在劇集《丫鬟大聯盟》跟黃心穎及黎振燁合作，兩位拍檔卻因桃色事件影響星途。（Ig圖片/無綫電視網上視頻截圖/明報製圖）

陳婉婷與邱晴兩位小花先後離開無綫，前者效力無綫8年，多演閒角，至近年演宮女、丫鬟角色才開始被人留意，更被封「最索丫鬟」；後者參選2017年港姐、挾「嫩版李姍姍」稱號入行，擔任過兒童節目《Think Big天地》主持、做過《美女廚房3》美女學徒，以及客串演出劇集。

毅然決定向外闖，陳婉婷否認是有感在無綫機會有限而心灰意冷離巢，只是想嘗試跳出舒適圈，「離開不代表不合作，只是不簽長約，因簽長約要把全部日子留給公司，如果我要做其他工作就要請假。我在無綫又無經理人，隨着外面的工作開始多，再請假就要扣錢，所以想轉換合作形式」。在無綫8年間，陳婉婷坦言從未想過放棄，皆因她很喜歡演戲，最辛苦試過半年無工作，只能靠底薪維生，既驚又無奈，現在回復自由身，話事權在自己手上，不用等公司安排，心會較定。

年僅21歲的邱晴，承認舊公司對她很好，但自己在舒適圈裏浮了很久，故想出去見識多點這個大世界。她坦言是次決定只是隨緣，當下覺得這個決定最好，就沒想太多，起初確會擔心，但朋友都支持她趁年輕想做便去做。邱晴笑指以前收入是幾開心的，現在就「濕滯」一點，「既然選擇了就不會後悔，繼續全速前進，而且現在自由很多，不再受綑綁」。

陳婉婷與邱晴不忘多謝娘家栽培，最近幫ViuTV拍攝真人騷節目《家務戰場》，亦不擔心被無綫封殺。陳婉婷指無綫知她會拍這個真人騷，照樣找她拍廣告，「我見敖嘉年在這裏拍完節目，也可回去拍劇，其實現在都是看你能力和適合與否，若日後有合適的，我都會回去拍」。邱晴亦透露無綫也有找她拍劇，只是時間上未能配合。

談到未來發展大計，陳婉婷希望有多些電視或電影的演出機會，同時會繼續做直播維持生計，掙到的錢便儲起來，因要照顧父母。邱晴則表示要向陳婉婷請教拍片做直播，因她最近亦開設了個人網上頻道，分享生活和音樂為主；熱愛繪畫的她，稍後還會跟朋友合資開設畫室，教小朋友畫畫。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）