着手籌備4月中環海濱個唱 鄭中基暗示再拍ViuTV劇 (18:00)

【今日直擊】鄭中基（Ronald）憑ViuTV劇集《暖男爸爸》成為民選視帝，他出席手機活動時說︰「今次是我首次成為視帝。劇集播出時反應好，大家當時已很開心，因為《暖男爸爸》在疫情下開拍遇上不少困難和限制，能夠完成已很感恩，觀眾喜歡，還拿了視帝獎項則是Bonus。」

被問到會否再添食時，Ronald透露《暖》劇監製和導演有找他傾，但未知是否拍續集，因為還有其他故事，其中兩個他也很喜歡。Ronald預計今年會拍攝兩部電影，其中一部是他從未演過的鬼片。

提到4月底在中環海濱舉行演唱會，Ronald說︰「大家可以坐在車廂內欣賞演唱會，現場可容納100輛汽車。最初的構思是因應限聚令，每輛汽車坐4人，另外還有5000、6000個座位。雖然疫情未緩和，但會繼續籌備，已開始傾流程。」

至於聖誕節在台北小巨蛋舉行的演唱會，他笑言今次是去報仇︰「上次小巨蛋演唱會是在拍攝電影《阿龍》前舉行，我當時為角色增肥至180磅，不可做運動練氣，唱得很辛苦，連行幾級樓梯也喘氣，很悲痛﹗今次我要140磅攻巨蛋，要有氣唱歌。」

（即時娛樂）