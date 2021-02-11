林建名追思會｜戴夢夢唱《朋友》送別契爺 憶大少教誨：叫我睇開啲... (17:45)

【今日直擊】大名娛樂老闆林建名（大少）的追思會，今天在香港殯儀館舉行，到場出席追思會人士包括王馨平、林德信和安德尊等。而大少契女戴夢夢則偕胡渭康接受訪問，夢夢說：「其實喺契爺走之前，我都有同佢facetime，最後我唱咗首歌畀佢聽，每次佢生日，我哋會唱《朋友》。（契爺聽到後有沒有反應？）佢有反應嘅，佢好鍾意音樂﹑鍾意聽歌，佢喺知道及收到。」

夢夢表示大名娛樂會繼續運作，她稱：「老闆生前好鍾意大名娛樂，我哋會繼續帶住員工，秉承林先生精神，繼續走落去﹑走向全世界。」問到疫情過後，會否舉行紀念演唱會？夢夢表示：「係可以嘅，（提議）係好好，但最重要係疫情穩定。」

問到契爺對她有什麼教誨？她說：「佢成日叫我睇開啲﹑樂觀啲﹑唔好咁執着﹑一笑置之，心入面會永遠懷念佢。我16歲時認識佢，我由幕前走到幕後，佢每樣嘢都好支持我，不論私事或公事嘅決定都支持我，佢真係好似我屋企人。」

胡渭康則表示會借大少個名捐錢，同時他說：「我知道有啲行家嚟緊做演唱會，會留個位畀佢，佢喺娛樂界貢獻好多，佢幾乎大小演唱會都支持，有啲同行將來開騷，都會留位畀林生。今日追思會都有樂壇重量級前輩，除咗拍片外，會唱歌畀佢聽，當係小型演唱會送畀佢。（教誨？）叫我哋開心做人﹑吃喝玩樂，但同時要回饋社會。」

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（即時娛樂）