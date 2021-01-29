林建名追思會｜女兒哀別父親：希望大家記得佢係「開心大少」 (18:41)

【今日直擊】大名娛樂老闆林建名（大少）追思會，今天在香港殯儀館舉行，陸續有藝人前往致哀，包括楊受成﹑麥貝夷﹑太極成員Joey Tang和Gary﹑蔡一鳳及丈夫盛品儒﹑盧敏儀和孫敬安﹑范振鋒夫婦﹑林德信﹑文雪兒﹑蘇姍﹑葉劉淑儀﹑趙曾學韞﹑霍震霆及兒子霍啟山等。

林建名兩名女兒林煒珊和林煒珽接受傳媒訪問，林煒珊眼泛淚光哽咽說：「爸爸離世我哋十分痛心，爸爸生前係樂施好善嘅人，對公益貢獻良多，而且充滿正能量，佢嘅正能量﹑正氣同埋重於朋友性格，令佢相識滿天下，呢次咁多朋友及團隊，喺疫情下嚟追思會，我哋4姊弟非常感激大家，各位同佢作最後道別，承傳爸爸正能量，可以唔傷感送別，希望大家永遠記得佢係『開心大少』。」

林建名的喪禮日前低調進行，林煒珊表示因為父親朋友眾多，疫情關係要分開人流進行：「嗰日（喪禮）好多儀式，實在好難控制，盡量安排分人流。（低調設靈和出殯是亡父意思？）唔係話邊個意思，因為疫情關係，唔可能一次過進行咁多嘢，所以感激咁多人出席，因為疫情關係，好多嘢做唔到。」她們又謂父親遺體安放在家族墓園。

談到歌神許冠傑（Sam）錄片致敬，林煒珽說：「平時都有同佢（Sam）食飯，佢話不如錄條片，我都冇諗過佢會唱歌致敬。」林建名悼念冊最後一頁以《滄海一聲笑》作結，是否寓意父親的人生？她說：「追思會有個Theme，是滄海一聲笑，歌詞好配合佢人生，笑看人生﹑開心大少。（悼念冊選林先生開心吃東西照片？）佢好鍾意呢張相，嗰時佢肥肥哋，畀人覺得佢食得好﹑住得好。」

相關新聞：林建名追思會｜戴夢夢唱《朋友》送別契爺 憶大少教誨：叫我睇開啲...

相關新聞：林建名追思會｜靈堂內外一片花海 劉德華黎明古天樂送花牌悼「大少」

相關新聞：林建名追思會｜林建岳掛念胞兄 家屬製作悼念冊緬懷「大少」

（即時娛樂）