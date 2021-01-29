林建名追思會｜古天樂對林博士離世感傷痛 林子祥憶靠眼神跟大少溝通 (19:33)

林子祥表示他和林建名都是寡言之人，2人平時靠眼神溝通。（大會提供）

大名娛樂老闆林建名博士（大少），於1月8日逝世，今日假香港殯儀館舉行追思會。林建名生前樂善好施，對公益慈善不遺餘力，在政商、體育以至演藝界貢獻良多。

追思會中，先由林建名子女林煒珊﹑林煒琦﹑林煒珽及林孝信，憶述他們心中的好爸爸。接着邀請了林建名的好友包括楊受成﹑霍震霆﹑張宇人及趙曾學韞談及往昔的相處點滴。

部分名人藝人雖未能出席追思會，但亦有心預先拍下短片，對林建名作最後告別，包括：古天樂﹑林子祥﹑黃百鳴﹑周秀娜﹑羅蘭和蔡一智等。

古天樂表示對林博士離世感傷痛難過，他說：「我認識嘅林先生，係一個好好嘅人，無論係對娛樂事業支持，抑或對後輩栽培，林博士都係盡心盡力嘅人，佢喺我心中係一個好好前輩，佢嘅離開，令我感覺傷痛及難過，希望林先生一路好走。」

林子祥則在片段中說：「我喺呢度要同林先生講拜拜，好奇怪，我同佢合作咗40幾﹑50年，佢少講嘢，我又少講嘢，我哋每次用眼神溝通，好特別，喺呢度多謝佢支持咗娛樂界咁耐，我哋每個懷念佢。」

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（即時娛樂）