跟林建名相識逾60年 胡楓痛失好友感悲傷：唉..... (20:26)

胡楓（修哥）和羅蘭跟林建名（大少）相識多年，羅蘭拍片悼念故友，片段中的羅蘭神情肅穆，語帶哀戚說：「林博士生前樂善好施，佢做咗好多公益善事，佢嘅離世對演藝界係有所損失，我哋失去咗一位良師益友，喺呢度我希望林博士家人節哀順變，保重身體，願你哋人人都平安。」

修哥今天亦有出席林建名追思會，同時他亦錄片憶述和大少相處點滴，修哥感慨表示：「非常唔願意講呢番說話，一個好朋友離世，能不悲傷呢？我認識林建名差唔多60幾年，後生時我哋經常一齊玩，有時去遊船河﹑去開Party，有時游水，玩到唔識返屋企，大家年紀大咗，仍然係好朋友，佢嘅生日派對，我年年都有到，我係非常高興，佢係遊戲人生嘅人，非常開心生活，而且宅心仁厚，做善事公益﹑造福人群，對體育及娛樂事業有非常大貢獻，唉﹗一個咁好朋友突然離開自己，我相信有好多好朋友都好傷心，我希望我哋好朋友一路維持下去，直到下一世，各位世侄﹑世侄女節哀順變。」

太極鼓手Ricky在片段中傷感表示：「聽到（離世）消息後非常突然，我呆咗一日，真係諗唔到，我記得最後同你食飯嗰次，都係幾個月之前嘅事，我仲記得有一次好榮幸請到你嚟我屋企，當時我哥哥煮西餐，你仲讚龍蝦好食，同你一齊飲酒食飯好開心，我仲記得你同我講過：『我出牛扒你出酒』，準備希望實現呢個晚餐，但真係估唔到，以後冇咁嘅可能，仲記得太極樂隊每次演唱會，你都非常支持，我同我班兄弟非常感謝你，最近幾年同你接觸多咗，了解多咗，林生係冇架子，對後輩﹑對朋友都非常好嘅人士，真係好可惜，希望你喺另一個境界過得更開心，林生，永遠懷念你。」

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（即時娛樂）