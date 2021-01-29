視林建名為恩人 許冠傑獻Sing送別：這一曲送給你 (21:20)

大名娛樂老闆林建名（大少）跟「歌神」許冠傑（Sam）私交甚篤，Sam和大少合作無間，Sam每次舉行演唱會，大少都鼎力支持，對於好友離世，Sam雖未有出席追思會，但也拍片說出感受：「林建名先生可以話係我人生中嘅有緣人同恩人，從我1992年嘅光榮引退演唱會開始，佢不停默默支持我；到我1999年為我創作音樂劇作出投資，每次我開演唱會，佢都會坐喺第一行為我打氣，林先生，好多謝你咁多年友情關照，你仁慈笑容同埋積極人生觀，我永遠都唔會忘記，願您安息﹗」之後Sam自彈自唱《這一曲送給您》送別林建名。

另外，林建名追思會約7時45分結束，大少4名子女在殯儀館大堂合照，並向傳媒表示：「辛苦曬！」

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（即時娛樂）