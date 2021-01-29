捲三角戀｜陳凱詠與顧定軒份屬朋友兄弟 避談跟陳健朗相戀 (22:38)

由陳凱詠（Jace）和鄺芷凡（Omi）主持的香港開電視節目《潮聖導賞團》，已錄影了10多集，2位主持愈來愈有默契。

最近Jace捲入三角戀風波，被指與導演陳健朗發展地下情之後分手，一直與她是好友的顧定軒就力追伊人，最終成功打動Jace，但陳健朗卻又回港與Jace復合。問及此事，Jace嘆氣表示：「我好驚呀，因為未試過有呢類型新聞，所以見到就：『吓，咁搞笑嘅？』阿爸阿媽又問係咪真？驚呀﹗但都多謝大家關心，其實我哋3個係識咗好耐朋友，所以見到呢啲新聞就會覺得好有趣。」Omi亦表示與3位分別合作過，亦覺得新聞好搞笑。

Jace再三強調跟兩男都是好朋友，很開心去年大家在不同範疇有好的發展，希望今年繼續努力。問到與陳導演是否曾有段情？她則避談，只表示和陳導演是很早認識朋友，現在對方忙於拍戲，知道他有很多工作要兼顧，自己亦有新歌推出，會繼續互相支持，希望對方可以找她拍戲，

問到與軒仔的關係？她表示這個朋友認識更久，因此邀對方拍MV，亦很有默契，大家可攬頭攬頸，因為是她入行以來，最早認識的朋友，見到對方發展很好也很開心。

那她是否覺得顧定軒有追求之意？她說：「梗係無啦，佢又忙，都唔知睇唔睇得起我，我又吱吱喳喳又嘈，都係做朋友兄弟算啦。」是否沒有發展機會呢？她說：「未來的事很難說。」問到有沒有試過三角戀？Jace表示沒有：「男女關係最好清清楚楚，咁樣好忙，實在太難處理，又要講大話又要分身，依家我同工作熱戀。」

（即時娛樂）