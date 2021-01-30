疫情下零收入戶口只剩80元 J.Arie無悔入行唱歌棄當律師 (20:41)

雷深如（J.Arie）因為新歌《陰陽道具》MV被列為三級而獲封為「性女」，她接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問時說︰「人家封我『性女』，我很喜歡，也想做好耐！2016年，我有首歌《天平先生》曾想用性做題材，但礙於有公司就有制肘，認為女歌手要斯文著恤衫長裙，要背負形象。其實性是很正常的事，為何不能講？很開心今次沒什麼負評，雖然有人認為我該隱晦些，但我就是想這麼坦蕩蕩。」

J.Arie出道時曾被包裝成唱作才女，但隨住舊公司將重心轉向電影，她坦言約滿離巢前幾年有不少迷惘及矛盾。「從來沒穩定收入，拿新人獎頭1、2年好些，最迷惘是2014年開始，幾年無碟出，之後派單曲。那時Paco（黃柏高）買了一批很好聽的韓國歌改編成電影主題曲讓我唱，但最初公司是sell我創作，那些歌在網上很受歡迎，但作曲的不是我，故事跟我無關，我到電台宣傳時不知道可說什麼，這令我最矛盾。」

去年成為獨立歌手後卻遇上新冠肺炎，J.Arie曾有幾個月零收入，銀行戶口剩下80元。她說︰「現在製作一首歌，成本起碼10萬元。我一蚊一蚊儲回來，替別人作曲，也幫人補習英文，又盡量減少支出。雖然是辛苦，但這兩年的歌全是我想要的。」

回想當年大學法律系畢業後未有當律師，反而入行做歌手，J.Arie說出道以來未向父母要過錢︰「我知道他們會擔心我，他們會話︰『你睇吓細佬做咗律師幾Happy？要不要塞你幾千蚊使？』我就是硬頸，不要﹗我由10多歲就開始問，一個人的成功是否只得一條路？一個女仔是否一定要找份穩定好工，在公司認識了一個老公再結婚組織家庭就是美滿？我明白做律師的收入有數萬元以上，我現在可能每月得只有數千元，但我夠用，做到自己喜歡的音樂，我從未如此開心﹗」

（即時娛樂）