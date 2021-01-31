專訪｜方紹聰做《野外步出》嗌痛苦 爆邵珮詩周佩婷上演「六國大封相」 (21:10)

方紹聰全心打造的《野外步出》，相信以邵珮詩和周佩婷一集最真性情。（無綫電視網上視頻截圖／方紹聰Instagram圖片／明報製圖）

「綠葉」方紹聰（奶仔）被網民封為無綫新一代「御用癲人」，在劇集《特技人》演「糯米」要被火燒、《鐵探》扮悍匪「發瘟」戲鬥姜皓文、《金宵大廈》做兇殘的劫匪「彭彭」，獲外界讚演技超班。奶仔去年受疫情影響停工期間，打造出網上節目《約女Yama嗲》，點擊率逾300萬人次，大受歡迎並得到監製賞識，延伸開拍J2台旅遊節目《野外步出》，實現做電視主持的夢想。

奶仔打造的《野外步出》，一連16集請來不同嘉賓玩盡各項戶外活動，分享生活態度。奶仔衷心多謝大家拚命跟他一齊玩，大部分更比想像中勇敢，且展現真性情，稱陳庭欣訴心事感性流淚，又讚鄺潔楹好大膽外，大爆拍攝時發生一段小插曲，前港姐冠軍邵珮詩和娛樂新聞台主播周佩婷拍攝接受泰拳訓練鬧不愉快事件，「這集幾難處理，似六國大封相真實版，我當時想『死喇，點算！是不是要打交？』，最後算解決，但不知她們將來見面有否芥蒂」。

奶仔又指今次做主持可謂幾番兜轉，「去年2月拍完《食腦喪B》，遇上新冠肺炎病毒疫情爆發，零工作下，跟朋友去行山運動，度出約女仔一齊行山傾偈這條橋，拍成網上節目《約女Yama嗲》，合共300、400萬點擊率。監製張志明約見我，讚做得不錯，邀請我開類似節目，發掘香港景點和刺激活動。我好開心今次有公司支持，但發現做主持兼幕後好痛苦，要顧及好多，大壓力得去打鼓發泄」。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）