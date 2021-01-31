專訪｜「綠葉」方紹聰曾向監製叩門自薦 認為演路人是人生高潮 (22:30)

「綠葉」方紹聰（奶仔）可謂捱出頭來，最近獲監製賞識主持J2台旅遊節目《野外步出》。奶仔憶起從無綫藝員訓練班畢業後，拍劇5、6年仍是演路人甲，發展平平，當時並無自怨自艾，只管不停找出路，曾向各大監製「叩門」求職做主持，可惜屢次碰釘，慘遭派檸檬，「我入訓練班前做過香港電台網上節目DJ，覺得自己有主持天分，但可能未夠成熟和經驗，回去等消息都無下文。不緊要，起碼嘗試過爭取，這種精神，亦是我做到這個節目的主因」。

入行11年的奶仔，由跑龍套開始做起，參與過百部劇集和綜藝節目，嘗過不少辛酸，但他覺得不同階段都有學習和得着，「我做過幾年《歡樂滿東華》遞支票的歡樂先生，初初為偷懶而了解個騷運作，知道自己出場時間，中間就可以走開不用呆等，後來變成認真和專業，跟好多導演建立信任，之後畀機會我拍《Sunday扮嘢王》及《街頭魔法王》等，幾窩心」。

奶仔曾被前輩問過演路人是否人生低潮？他稱當時回應是高潮才對，那段日子沒有白過，跟幕後混熟，了解各部門運作，薰陶他對演戲的興趣，「做演員要抱玩的心態，玩得認真，就算辛苦都頂到。以前經常做路人，到第一次扮死屍被拋入亂葬崗，有種被糟蹋的感覺，慘過演路人，我叫自己記住那種感覺，有一天攞最佳男主角要分享這件事」。

奶仔成功開拓主持之路後，自嘲做過太多壞事，加上從小恨做電波少年，故3月會進行慈善活動《赤腳慈行》，他會赤腳圍繞香港行一個圈，為貧困無鞋穿的孩子、香港智障兒童籌款，希望洽談拍成電視節目。

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（即時娛樂）