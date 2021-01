黃祥興去年再做老竇,太太Peggy為他誕下細仔Damien。昨晚一家人為Damien慶祝1歲生日,黃祥興在社交平台上載兩父子開心咀嘴及碰杯慶祝合照外,更有溫馨全家福,一家人玩得很高興。

黃祥興留言:「Happy 1 year old my son. You almost stayed home the whole 2020. Hope this year i can show you the world, shining, shimmering, splendid... 🎼🌍🕌🪔🐒. Papa, Mommy, Paige and Tristan t'aime t'aime ❤️💕」大致意思祝Damien 1歲快樂,2020年差不多全年待在家中,希望新一年可以向他展示這個世界。

