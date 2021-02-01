隔空放閃｜湯洛雯座駕前擺Chok甫 獲男友馬國明讚型 (14:49)

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文章日期：2021年02月01日
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湯洛雯在男友座駕前面擺Chok爆甫士。（Ig圖片/資料圖片）
馬國明激讚女友靚湯。（Ig截圖）
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馬國明和女友湯洛雯（靚湯）不時隔空放閃，2人屢傳好事近。靚湯昨天在男友座駕前踎低擺Chok甫士，並以英文留言：「我係一個好鍾意揸車嘅女仔！」馬國明亦立即回覆激讚女友：「型……😎😎﹗」
（即時娛樂）
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