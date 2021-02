昨天(1日)是影帝梁家輝的63歲生日,家輝女兒梁靜曦(Nikkie)在社交網,貼了多張和爸爸的合照慶祝,當中包括Nikkie的童年照,而相中的家輝有型有款,他還攬實女兒合照,父女情深,Nikkie以英文留言:「Happy Birthday to the best daddy in the world!!!! I love you so so much!!!!」

(即時娛樂)