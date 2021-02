洪天明和太太周家蔚婚後育有兩子,分別是8歲大仔TJ及5歲細仔JT,兩公婆不時在社交網分享和囝囝相處點滴。周家蔚在Ig上載短片,原來一家四口去了影樓影溫馨家庭照,兩個仔分別跟父母咀嘴曬溫情,相當幸福,周家蔚還以英文留言:「We love kisses. I never get enough!! Always demand for more!!!!」

(即時娛樂)