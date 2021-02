張沛樂(沙律)跟ERROR成員吳保錡公開拍拖後,一度被網民質疑其眼光。不過二人正在蜜月期,未有理會外間的流言蜚語,保錡繼續在社交平台放閃,分享二人的拍拖甜蜜,並在圖片寫上「WE ARE ALL VERY GOOD.」、「WHAT IS HERO, JUST THE WHO LOVES YOU BRAVELY.」及「I CAN ONLY GIVE MY LOVE TO MY LOVE A WHOLE.」等字句。大致意思指他們都很好,什麼才是英雄,只是誰愛你勇敢,我將我的愛獻給我的愛人。

