緣來自咖啡2｜顧美華讚馬浚偉勤奮 慶幸遲認識不用自卑 (17:31)

馬浚偉構思策劃及主持的節目《緣來自咖啡》再度添食，新一輯嘉賓是全女班，明晚（3日）《緣來自咖啡2》播出的一集，請來在舞台劇及電影版《生前約死後》飾演他母親的顧美華亮相。

馬浚偉感謝顧美華的厚愛，當日答允為他獻出第一次，破天荒演出舞台劇，大讚對方的認真和付出是有目共睹，「美華姐將我劇本內母親的角色演繹得淋漓盡致，那種作為母親的關愛感動了不少人，不光是我，我的許多朋友看完舞台劇和電影之後，都說在她身上找到一份窩心的溫暖。所以，我也要代表朋友們感謝她，真的，透過美華姐的完美演出，拯救了不少人的心靈」。

顧美華笑言很佩服馬浚偉這個「兒子」，永遠有用不完的時間及用不盡的想法，「我見他一年365日都在工作，每日安排得豐盛又紮實，我不止一次問他究竟有冇時間去玩？他總說有的有的。我很慶幸這個年紀才識到他，如果年輕一點認識，我會好自卑，因為我是個很懶的人，有些混亂又冇系統，試問這樣那有面目做他的阿媽。講真，我好羨慕馬浚偉爸爸，有個咁出色的兒子」。她又讚馬浚偉非但勤奮上進，更十分聰明，善於思考又有邏輯，絕對不是一個普通藝人。

馬浚偉則說：「美華姐是公認的氣質女星，不是一般可以相比的，毋庸置疑一個人的氣質勝於外表的漂亮，她當之無愧。很多人說我倆很相似，是不是也可以說我們兩個都很有氣質呢！哈哈哈，叨光了，總之一句講晒，多謝阿媽，我會繼續努力的了。」

（即時娛樂）