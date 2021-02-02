專訪｜葛民輝劉翁師徒疫境拍住上 藉電影《糖街製片廠》帶出就業機會 (21:32)

劉翁首次執導的電影《糖街製片廠》，他大打人情牌邀得「師父」葛民輝助陣演出。阿葛在片中扮演黑社會大佬，遭人騙財百萬，經營的火鍋店因鬧鬼而生意慘淡。阿葛笑說：「我近年演出的角色碰巧有江湖味，不過我每次都認真做的。」提到他被爆拍攝期間常整蠱對手，務求有更搞笑效果，劉翁插嘴表示：「阿葛成熟了好多，以前玩足26小時，現在只玩12小時。」貪玩的阿葛呻開工好悶，待在片場無玩伴，所以將精力轉投幫「徒弟」劉翁分擔拍戲壓力，「難得見身邊一起成長的人進步，他有心想做、好有火，為何不幫他呢？舉手之勞，就幫他點火、出火」。

劉翁憶起從英國修讀攝影、藝術課程回港，21歲便加入阿葛創作公司當御用攝影師，轉眼間已認識阿葛廿載。他自爆從小佩服師父不斷作新嘗試，除了幕前工作，又整梳化、做裝修、拍廣告，發現創作不是單向，可以放在不同範疇上，所以每當做大型創作，包括拍微電影、首部劇集、首部電影，定必找師父一起合作，就會倍感安心，阿葛即搞笑說：「我是破處王。」

有份參演的黃溢濠與阿葛對戲不多，他覺得開工可從旁偷師已心足，「其實之前拍短片，已領教過阿葛轉數快，好彩我熟讀對白，否則接不上」。他透露今次跟鄒凱光、蘇皓兒及陳漢娜才是主要對手，「我和蘇皓兒扮情侶，最親密只會拖手，反而跟鄒凱光一起度笑料比較多，我最難忘在鬼屋內被追殺，跑來跑去，又要顧演戲，發現做演員的體能好重要。」阿葛笑問：「你現在應該明白，做AV男演員是最辛苦的。」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，劉翁指去年11月蘊釀開戲，製作過程採取快閃式，拍攝工作僅10天，於去年12月底煞科。他又解釋為何安排該片賀歲：「電影定檔賀歲檔，只是一個巧合，而真相就是，疫情爆發了一年，想借電影帶來就業機會，讓人知道電影界仍在運作，倡政府批准戲院營業做生意，也為不能出埠旅行的香港人提供一個本地娛樂。花市都可以限量開放，每一年賺錢周期得一個，連這個周期都不批，就會陸續結業，最慘戲院結業，做前線的演員仲難捱，無戲院仲點開戲？」

該片原定安排年廿九（2月10日）賀歲檔上映，政府決定把社交距離措施再延長兩星期至2月17日，戲院被迫繼續停業，《糖》片亦未能如期上映。劉翁說：「當然有些失落，但最失落未必是我們，將心比己，如果我是開戲院，租照交，業主卻不減租，政府又封你艇，講無奈，戲院商比我們更無奈。有時做每個崗位，只可以盡量做好，做好準備，等機會來時就可以乘風破浪。之前有人估可以開花市，會否都開戲院？因為晚上6時後不准堂食，疫情有否好了？確診個案有否少了？其實看到全完不關事。不止戲院，見到餐廳，全香港一齊做神功戲，舖頭開晒，燈光火着，但一個人也沒有。」劉翁又指看到很多食肆叫救命，「大家希望年廿八到年初五，開幾日給大家鬆一鬆，賺少少錢。大家知2020年大家已很絕路，再沒工開，不再開放一些東西，我諗稍後的倒閉潮，不止一個行業，可能是很多行業，例如美容院、做gym、戲院等。只可以講，這段時間大家做得幾多得幾多，不要寄望有什麼人可以幫到大家，所以大家要努力」。劉翁亦明言做好兩手準備，該片未能在賀歲檔上映，他會繼續等待時機來臨，「戲院明年才開，就等明年上映」。

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（即時娛樂）