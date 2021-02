緬甸軍方日前發動軍事政變,軍方接管國家權力,拘留國務資政昂山素姬及其他政府高層,並宣布全國進入緊急狀態一年,當地民眾陸續發起公民抗命以表不滿。

正身在緬甸仰光的林一峰,於當地政變當日在Instagram上載照片報平安,他說︰「It is February 1st, 2021 in Yangon, Myanmar, I am still alive and healthy. We live. We carry on with hope. That's all.(這是2021年2月1日,在緬甸仰光,我仍然健在。我們充滿希望地活着。)」

一峰在文中透露他曾住在一個村民隨時會被殺、城鎮可能瞬間被龍捲風摧毁、充滿大規模殺戮及校園槍擊的地方。一峰稱這些事早在村民出世前已發生,雖然大家好似什麼也做不到,他卻選擇聚焦在小事上,在當地找尋生命及人性的美好,困難時繼續製作音樂及觀看Netflix。

