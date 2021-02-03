李珊珊曾被途人嘲肥婆 感激鄭秀文助逃出驚恐症深淵 (20:18)

李珊珊昨晚起為商台主持新節目《自在想》，分享患上驚恐症的心路歷程。

她回憶患上驚恐症初期常覺呼吸困難、突然心跳加速，甚至眼前出現雪花。她看過不同的專科醫生也找不出病因，最後經轉介遇到精神科專科劉英傑醫生，才知道患上驚恐症。

珊珊直言其堅強性格是患病原因之一：「由18歲入行以來，我遇到不如意的事都會一個人自己去頂，尤其這一行很高壓，我不硬淨，怎可以企出來！日子久了，負面情緒太多，就爆了。」

患病後的珊珊深居簡出，有一次外出時被途人指指點點，指住她說「嘩，乜你依家咁大隻，肥婆咁」。珊珊雖然感覺失落，但明白不需要介懷其他人的想法。

接受治療期間，珊珊感恩得到身邊好友的支持和體諒。她說︰「第一個要多謝鄭秀文，她將我從深淵拉出來，鼓勵我說︰『唔使驚，就算行一步退兩步我哋都一齊行。』她是天使帶領住我，我由深淵走出來時荊棘滿途，我很多謝她！」

珊珊還要多謝古天樂、甘比（陳凱韻）、崔加寶、林保怡等圈中好友，在其最艱難時扶助她，令她可以一步步向前行。珊珊說：「我重新建立自己以前的生活模式時遇到很多障礙，但我希望透過分享，與跟我有相同經歷和感受的人一齊行，這是我分享自己故事的原因。」

（即時娛樂）