楊千嬅久未更新Instagram,她趁今天(3日)47歲生日「現身」,跟大家分享生日願望,以及一個演唱會造型。千嬅留言:「今年的生日願望是疫情盡快結束,一起回復正常生活,健康快樂。很想分享這張造型照,Tomas用心為我設計的其中一個演唱會造型,這原本是開場的第一套服裝,雖然最終未能穿着它走上舞台,但我會繼續努力,期待有一天能穿着它於舞台上演出。感謝過去一年所有陪伴着我的朋友和家人,感謝你們的生日祝福,然而每年今天,我要感謝我最重要的人,當然就是我媽媽 #MyGratitude #MY25 #MYBirthday Love u all . All is well」朱晨麗、方力申、關心妍及姚子羚等圈中好友,也留言祝她生日快樂。

(即時娛樂)