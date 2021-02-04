吳肇軒大細路性格 暗藏熟男特質 小儀「心心眼」 笑認發姣 (14:06)

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，新一集邀請「大細路型」的吳肇軒擔任小儀約會對象，2人除模仿《人鬼情未了》製陶瓷場面外，又到樂園玩遊戲。初時視吳肇軒為「小朋友」的小儀，相處一整天後對吳肇軒改觀，直言會對他「心心眼」。

吳肇軒在節目中盡顯「大細路」愛玩個性，但跟小儀談及事業和愛情觀時，卻表現成熟，令小儀刮目相看：「同吳肇軒相處一日，佢有『大細路』特質，但亦有成熟男潛質，某程度上佢喺某啲時候好照顧身邊人。」

小儀坦言跟吳肇軒並不熟悉，但經歷一整天相處後，小儀說：「最初我冇心心眼感覺，對我嚟講你（吳肇軒）係一個小朋友仔，但依家我有少少發姣感覺，但未至於要『食』到，不過若然有你呢種人，喺身邊坐低飲杯咖啡，其實幾快樂。」

問到吳肇軒會否覺得自己是「大細路」？他說：「自己鍾意有童真嘅感覺，咩叫大人先？成熟處理問題？有經驗？收入穩定？有固定嗜好？如果係咁，我寧願Keep住做『大細路』。」

此外，提到戀愛經歷，吳肇軒表示曾拍拖多過5次，他謂：「我都需要一個人喺身邊，我都有脆弱時候。（拍拖嘅吳肇軒係點？）鍾意照顧人哋嘅諗法，會照顧對方嘅情緒，唔開心，會同對方傾偈，所以我會吸引到啲鍾意講嘢嘅女朋友。」吳肇軒續說：「我嘅擇偶條件係咪靚女？曾經會係，我鍾意比較白、甜美，好鍾意笑嘅女仔。」

（即時娛樂）