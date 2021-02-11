700幾度近視｜王梓軒接受矯視手術：依家重見光明 (14:27)

王梓軒有逾700度近視，纏繞他多年，不戴眼鏡看東西就會矇查查，經過多番考量，梓軒日前扚起心肝做矯視手術，並拍片記錄。

未入手術室時，梓軒坦言心情緊張，他說：「我好多年係大近視，700幾度，我準備去做矯視，之前去咗檢查眼角膜、瞳孔得唔得，我戴眼鏡20幾年，戴con（隱形眼鏡）都戴咗好耐，之前拍劇、做運動唔方便，拍劇拍得耐雙眼會乾，又成日驚拍劇要打鬥、跳海或者大風甩咗隻con，所以把心一橫做手術。」

梓軒見完視光師及醫生驗眼後，穿上防護衣並戴上手術帽，戰戰兢兢進入手術室，消毒完眼皮並滴上麻醉藥水後，梓軒不發一言躺在手術牀上，醫生先將梓軒一隻眼睛蓋上紗布，另一隻則用支撐架固定眼睛，該矯視手術大約15分鐘完成，接着加多一個「角膜交聯術」，可以鞏固眼角膜，2項手術全程不多於半小時。

手術成功後，梓軒在休息室表示：「我感覺好似有好淺嘅近視，有少許矇，但比我冇戴眼鏡好好多。（手術感到痛嗎？）其實唔痛，簡單啲講，就似發了一場夢，因為有個激光頭逐漸『隊』埋你隻眼，最接近時會睇到好多顏色，有白色、綠色，然後割開眼角膜後，突然間一片白色，我初時都驚，咦！乜都睇唔見，之後睇到一啲黃色，係醫生落嘅藥水，之後因為要做角膜交聯術，傷口癒合時，我睇到橙色燈，又橙又綠，好似睇80年代迷幻嘅MV，好多光咁，不過醫生處理得好好，其中有一part，我舒服到瞓著咗，依家我可以『重見光明』。」

（即時娛樂）