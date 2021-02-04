王馨平爆音樂人伍仲衡貪靚狂買衫 何嘉莉期待新作品 (16:23)

音樂人伍仲衡、王馨平、何嘉莉接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》訪問。即將舉行音樂會的伍仲衡表示，當日開facebook直播玩音樂，8個月內演出了60場，因發現原來那麼多人喜歡看，就產生了舉行實體騷的念頭。他說︰「今次音樂會將保留網上直播元素，會有很多1980、1990年代的歌曲。我一直想舉行自己的作品音樂會，但今次不是，要找個好時機，下次再舉行。」

王馨平笑伍仲衡 貪靚， 添置了很多服飾，主持許文軒亦說︰「他特別買新衫接受我《我們的音樂時代》訪問，訪問前更要用『碌面機』瘦面。」伍仲衡解釋︰「我最怕做幕前要影相，以前去琴行買樂器多，現在就多去時裝店買衫，沒理由每次穿同一件衫做訪問！瘦面機是黎瑞恩送給我的，她說我要出鏡，出鏡前要碌面，瘦一點。其實我也有跑步，也少吃了宵夜。」

王馨平不會邀請伍仲衡練習瑜伽，認為對方不會有恆心。何嘉莉自言跟伍仲衡10幾年沒見，直至對方邀請一齊做直播才再聯絡。她說︰「我們第一次合作是參加CASH流行曲創作大賽，他寫了首歌給我，我最後贏得冠軍。我們20年沒合作，我邀請他再幫我寫歌，很期待他的新作品。」

（即時娛樂）