【今日直擊】林文龍主持節目《同你「限聚音樂」唱談男人心》,今日請來好友謝天華做嘉賓,兩人即場合唱《我的快樂時代》及《That's Why You Go Away》兩首歌。

近日有報道指亞視位於大埔工業邨的廠房,去年底開始舉辦多次招商活動,向參觀者推銷與虛擬貨幣有關的「挖礦」服務,身為亞洲心動娛樂副總裁的林文龍強調事件與他無關︰「我只接手子公司,他們發生所有問題不關我的事。」

林文龍透露今年會製作幾個綜藝節目,亦邀請了戚其義寫劇本,但未必會今年內開拍新劇。謝天華聞言問︰「為何不找我拍?」林文龍笑言︰「謝天華近年北上發展講普通話,廣東話說得不好,我不想找人配音。」

謝天華表示近年集中在內地拍電影及電視劇,不用開工時就忙湊仔。提到曾志偉回歸無綫做高層,他認為是好事:「志偉回來對觀眾好,以前《超級無敵獎門人》節目帶歡樂給大家,希望有新氣象啦!」

