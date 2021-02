許芷熒(Whitney)與丈夫Alex的寶貝女Kayli Jane(馮寶寶)一歲生日,Whitney為她舉行生日會慶祝,送上粉紅靚靚蛋糕,還將忌廉搽在女兒的臉上。Whitney表示︰「馮寶寶一歲生日快樂!你終於一歲啦!爸爸媽媽永遠愛你,以後都要錫到你個面變形!今年係好特別嘅一年,整個世界好似停頓咗,連家人探訪慶祝都要戴住口罩。呢個口罩派對認真難忘!期待下年你兩歲生日可以帶你去周圍玩!祝福你快高長大!日日都好似而家咁聽話咁乖!Love you so so much my sweetheart @bbfungbobo」

(即時娛樂)