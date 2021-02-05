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胡杏兒索爆孕照曝光 老公李乘德激讚「靚爆鏡」 (12:06)

文章日期：2021年02月05日

懷有第3胎的胡杏兒，目前正專心養胎，杏兒老公李乘德昨晚在社交網，貼了靚媽咪的唯美孕照，相中杏兒雙手依然纖幼，身穿吊帶裙的她右手按住孕肚擺甫士，連李乘德也禁不住留言讚老婆「靚爆鏡」。

（即時娛樂）

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