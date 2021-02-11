少時Yuri日做600下Sit-up 力保「11字腹肌」 (13:35)

少女時代成員Yuri相隔2年，再次回歸電視劇，孖顯祐合作拍攝的迷你劇《暫緩離別，一周》，明天登陸「黃Viu」，平時以健康美形象示人的Yuri，一出道就被粉絲封為「黑珍珠」，要面對其他成員苗條身型，Yuri在出道的第4年就開始減肥，一減就減到變「紙片人」，一度成為熱話。Yuri受訪時曾公開「一定瘦」又不傷健康的瘦身食譜，更透露每天只要花12分鐘，就可以健康減肥！

Yuri表示將洋葱、甜椒、椰菜花和牛肉，切成長條狀後，放進鍋中煮熟，最後將全部材料加橄欖油進炒鍋中拌炒，再以香芹粉代替鹽即完成。Yuri表示這菜式具豐富蛋白質、碳水化合物、維他命及植物性脂肪，所以就算凌晨時分進食，也不會怕肥！

除了注重飲食外，運動亦是不可或缺，Yuri不時分享做運動照片，而瑜伽就是她的強項，就連在衝浪板上做水上瑜伽，也難不倒她，不過最值得一提，一定是Yuri的「11字腹肌」，原來她重視腹部運動，每天會做600次Sit-up，連健身教練及粉絲都佩服她的毅力。

《暫緩離別，一周》講述因過去傷痛而不依靠他人生活的女主角朴佳嵐（Yuri飾），為了挽救心愛男人的生命，必須在一周內和他分手的故事。顯祐對上一部的電視作品已是3年前的《魔女之愛》，之後以客串形式演出《耀眼》及《99億的女人》，是次回歸電視劇與Yuri組成情侶CP，備受觀眾期待。

（即時娛樂）