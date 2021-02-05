捲雞排妹性騷擾風波｜翁立友呼冤自稱受害者：連自殺權利也沒有 (16:24)

翁立友（右圖）在記者會上自稱是受害者，他強調從來沒有對任何女性或男性有不舒服的舉動。（圖片：中時電子報）

台語歌王翁立友今午召開記者會，交代有關捲入「雞排妹」鄭家純性騷擾風波一事。雞排妹下午2時現身記者會「踩場」，惹來混亂，雞排妹面對傳媒提問均未有回應，她反而取出手機開直播。

期間現場有人窒雞排妹：「同是女性，我受委屈會提告，妳為什麼不提告？」，「今天是要開翁立友聲明會，還是鄭小姐聲明會？」呼籲傳媒幫忙要求雞排妹離開，不過此舉卻惹怒現場傳媒：「這是你們唱片公司要做的，不要利用我們媒體。」

工作人員後來表示，會用直播方式繼續記者會，不願跟雞排妹對決，此時雞排妹表示：「我今天是以當事人身分，出現聲明會，那看到現在這樣，他不願意出面我感到很遺憾，就這樣，如果他們確定要結束的話，我就不再這邊影響大家時間了，我沒有要鬧場，我做了什麼？我一直坐在這裏，那我們就這樣吧！你們（傳媒）辛苦了，可以跑下一個行程了，辛苦你們了。」說完便結束直播，起身離開。

翁立友稍後現身記者會，他一臉憔悴並雙手合十，翁立友先跟委任律師等合照，唱片公司表示開完這次記者會，將不再對外發表聲明，避免浪費社會資源，一切將由律師處理。

翁立友表示這段時間讓大家擔心，對於這段時間紛擾，他並沒有躲起來，只是無奈在反覆回想這次性騷擾事件，思考性騷擾定義，他原本以為謠言止於智者，他坦言這段時間過的不開心也不舒服，強調自己並不是不勇敢面對，認為自己是「受害者」，為何要出面解釋此事件。

翁立友強調事件非他引起，他從未想過自己會身陷性騷擾疑雲，再次強調自己從來沒有對任何女性或男性有不舒服的舉動，若對方覺得有被他傷害，可以請對方提告，他是一個單純的藝術表演者，這是他的工作，他熱愛他的工作。此時雞排妹突然折返現場，卻被阻隔在外，不得其門而入，兩人隔了一道牆無法對質，令雞排妹十分無奈。

翁立友表示熱愛工作，如今卻全部變調，表示性騷擾疑雲爆出後，母親傷心到以淚洗面，讓他感到對不起母親，他強調自己連想自殺權利都沒有，不禁反問：「為何沒有權利？」

翁立友表示自己有2個夢想，一是工作順利，二是娶老婆成立家庭，成為一個清白的理想伴侶，但此事重創他的夢想，他強調在此事中，他是受害者。

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（即時娛樂）