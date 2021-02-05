被指耍雜技而非跳舞｜將折骨舞融入廣告中 Ben憶舞者辛酸 (17:14)

Ben道出舞者辛酸，他曾聽過最難聽的說話，是指他不是跳舞，而是耍雜技。（大會提供）

趙祥誠（Ben）在《全民造星III》贏得冠軍後，工作不斷，不但有大公司斟洽經理人合約，還有不少廣告客戶邀他合作。Ben最近拍了球鞋廣告，得到客戶賞識舞蹈才華，以紀錄片形式展現他的日常生活，又讓他在廣告中自由編舞，雖然僅分半鐘廣告，卻令Ben非常感動。

Ben表示發夢也沒想過，有廣告可讓他把折骨舞，融入片段中，他說：「覺得好神奇，廣告入面跳的舞步，我構思了2星期左右，其實以為拍廣告，要不停show產品，沒想過他們將我和產品融為一體，帶出正能量理念。我多年來練舞艱辛和堅持，濃縮在片段內，看完都好感動，希望更多人了解我，以及認識折骨舞。」

Ben道出舞者辛酸，他表示曾聽過最難聽的說話，是指他不是跳舞，而是耍雜技，因為自學試過練習時，準備定電話叫白車，又試過受傷幾個月動彈不得，不過這些辛酸沒令他放棄，他說：「我希望可以繼續透過更多crossover或是出歌等，成為以跳舞為主的歌手，並弘揚折骨舞！」

首次拍廣告的Ben對酬勞感滿意，他尷尬說：「幾多錢就不說了，新人算好好！」對於工作不斷，Ben感恩說：「波鞋廣告後，有好幾個廣告再洽談合作，未決定簽哪間公司，跟家人商量中，有新消息會告訴大家。」

（即時娛樂）