懷孕6個月零走樣 岑麗香受胎兒影響 日日想食腿蛋治 (17:56)

【今日直擊】日前宣布再有喜的岑麗香（香香），穿上2吋高踭鞋出席品牌活動時透露已懷孕6個月，但暫時保密胎兒性別，稍後再公布。香香表示快將兩歲兒子Jacob有時會摸摸其孕肚，跟胎兒打招呼，她也有告訴Jacob他快當哥哥，但不清楚兒子是否真的知道發生什麼事。

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被問到何解為胎兒改名「小腰果」，香香說︰「第一次去照超聲波時，見到胎兒很像小腰果。我們一直未想到中、英文名字，就暫叫『小腰果』。」香香表示今次懷孕，天天也想吃腿蛋治，跟上次想吃薄餅的口味完全不同。她說︰「每個小生命也有自己的性格。」

雖然已懷孕6個月，香香手腳依然纖瘦沒水腫，樣子也沒什麼改變，她說︰「時候尚早﹗我體重暫時升了10磅，上次都是懷孕尾聲時才腫一點，所以暫時仍然很靈活，很有活力﹗（上圍沒升Cup？）遲早都會。」被問到老公Joshua（強強）可有當她如女王般照顧時，香香說︰「沒有，偶然吧﹗我們有了兒子Jacob，永遠視他為第一，應該的。」

至於是否做軍師幫老公開拓時裝王國，香香說︰「我是他的PA仔。他那天要拍攝，我只是去幫忙。（他在時裝界大展拳腳？）這件事交回他，我專心安胎。（當老公時裝品牌的御用模特兒？）他只出男裝，所以與我無關。」

（即時娛樂）