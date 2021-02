最年長金像男配角｜《仙樂飄飄處處聞》基斯杜化龐馬逝世 (10:48)

經典電影《仙樂飄飄處處聞》男主角基斯杜化龐馬(Christopher Plummer)美國時間周五(2月5日)在康涅狄格州寓所與世長辭,享年91歲。他的死訊得到其家人及經理人證實,據悉跟他結婚53年的太太Elaine Taylor當時亦陪伴在側。

在加拿大出生的基斯杜化龐馬,從演70年,拍過逾百部電影。他的演員生涯由舞台劇開始,1958年演出薛尼盧密(Sidney Lumet)執導的《紅伶夢》(Stage Struck)開始進軍大銀幕,到晚年仍活躍於幕前。他最著名的作品首推音樂電影《仙樂飄飄處處聞》,龐馬扮演的鰥夫,聘請茱莉安德絲(Julie Andrews)飾演的家庭教師照顧7名子女,最後愛上對方,婚後因納粹德軍崛起,舉家從奧地利逃亡到瑞士。其餘名作還有《龍虎群英》(The Fall of Roman Empire)、《大不列顛戰役》(The Battle of Britain)、《霸王鐵金剛》(The Man Who would be King)、《滑鐵盧之役》(Waterloo)、《12猴子》(Twelve Monkeys)、《有你終生美麗》(A Beautiful Mind)等。

基斯杜化龐馬在《奪命煙幕》(The Insider)扮演美國哥倫比亞廣播公司(CBS)老牌記者華萊士(Mike Wallace),贏得國家電影評論學會(NSFC)的最佳男配角殊榮;其後於2012年,他以82歲高齡憑《基爸愛留情》(Beginners)贏得奧斯卡最佳男配角獎,是此獎歷來最年長的得獎者。 之前他亦憑《最後車站》(The Last Station)扮演俄國大文豪托爾斯泰提名同一獎項但飲恨。

2017年,《萬惡金錢》(All the Money in the World)上映前,扮演富商的奇雲史柏斯(Kevin Spacey)爆出性侵少年醜聞,遂臨時找來龐馬補拍奇雲的所有戲分,結果翌年獲奧斯卡最佳男配角提名,卻再一次落空。之後他較近期的作品則有《神探白朗: 福比利大宅謀殺案》(Knives Out)及《無名勳章》(The Last Full Measure)等。

