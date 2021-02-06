最年長金像男配角｜《仙樂飄飄處處聞》基斯杜化龐馬逝世 (10:48)

經典電影《仙樂飄飄處處聞》男主角基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）美國時間周五（2月5日）在康涅狄格州寓所與世長辭，享年91歲。他的死訊得到其家人及經理人證實，據悉跟他結婚53年的太太Elaine Taylor當時亦陪伴在側。

在加拿大出生的基斯杜化龐馬，從演70年，拍過逾百部電影。他的演員生涯由舞台劇開始，1958年演出薛尼盧密（Sidney Lumet）執導的《紅伶夢》（Stage Struck）開始進軍大銀幕，到晚年仍活躍於幕前。他最著名的作品首推音樂電影《仙樂飄飄處處聞》，龐馬扮演的鰥夫，聘請茱莉安德絲（Julie Andrews）飾演的家庭教師照顧7名子女，最後愛上對方，婚後因納粹德軍崛起，舉家從奧地利逃亡到瑞士。其餘名作還有《龍虎群英》（The Fall of Roman Empire）、《大不列顛戰役》（The Battle of Britain）、《霸王鐵金剛》（The Man Who would be King）、《滑鐵盧之役》（Waterloo）、《12猴子》（Twelve Monkeys）、《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）等。

基斯杜化龐馬在《奪命煙幕》（The Insider）扮演美國哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌記者華萊士（Mike Wallace），贏得國家電影評論學會（NSFC）的最佳男配角殊榮；其後於2012年，他以82歲高齡憑《基爸愛留情》（Beginners）贏得奧斯卡最佳男配角獎，是此獎歷來最年長的得獎者。 之前他亦憑《最後車站》（The Last Station）扮演俄國大文豪托爾斯泰提名同一獎項但飲恨。

2017年，《萬惡金錢》（All the Money in the World）上映前，扮演富商的奇雲史柏斯（Kevin Spacey）爆出性侵少年醜聞，遂臨時找來龐馬補拍奇雲的所有戲分，結果翌年獲奧斯卡最佳男配角提名，卻再一次落空。之後他較近期的作品則有《神探白朗: 福比利大宅謀殺案》（Knives Out）及《無名勳章》（The Last Full Measure）等。

（即時娛樂）