Anson Lo@MIRROR新歌舞步超密集式 事前排舞跳到嘔 (13:52)

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）最近推出今年首支跳唱快歌《EGO》，歌曲內容指現今科技發達情形下，遇上網絡欺凌及語言攻擊時，不要輕易放棄及灰心，鼓勵人與人之間要互相尊重及諒解。

Anson Lo日前為這首新歌拍攝MV，又跳又唱拍足16小時，「今次舞步是入行以來最辛苦的一次，可能我跟排舞導師傾的時候，透露過想要一隻密集式和超大動作的舞蹈，有一種盡量不要停頓的感覺，老師真的排了隻和我講法一樣的舞。哈哈，雖然我有少少後悔，但今次是一個好嘗試，平時上到舞台，可能要兼顧好多事，所以舞蹈上減弱少少，今次這隻舞可以說是All in，毫無保留咁跳畀大家睇」。

他指事前排足四日，在排舞期間試過跳到嘔，「排舞去到中段時，有種負苛不到的感覺，有一、兩次排舞排到嘔，一氣呵成跳晒成隻舞，感覺好似跑馬拉松後好氣喘、完全不想說話的狀態，所以今次隻舞是好好訓練體能或減肥的方法」。

談到新歌主題涉及網絡欺凌及語言攻擊，Anson Lo說：「其實入行前都會有這個現象，最簡單中學時大家會評論大家的樣子靚唔靚、醜唔醜，入行後接觸觀眾層面更廣，當然會有更多，坦白講如果我話冇唔開心就呃你，與其沉溺在畀人鬧的唔開心，不如想個解決方法，如何去做好些、改善到什麼程度，別人才不會再鬧，所以我最舒服去處理網上評論，就是將評論化成動力。明白每個人都有權利發表意見，當做這一行更要接受觀眾對自己評頭品足，一舉一動一定有人鍾意或唔鍾意，這些是無對與錯，但當表達自己意見同時學識多一份尊重和諒解，社會會更開心。」

（即時娛樂）