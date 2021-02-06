留醫3個月出院未有期 83歲余慕蓮喊爆話想死 (16:28)

余慕蓮經好友大姐明開解後，已想通開不開心也要過日子，目前心情已轉好。（資料圖片 / 明報製圖）

83歲余慕蓮（魚毛）去年10月底因患上罕有病症血液炎入住伊利沙伯醫院ICU，情况一度危殆要插喉呼吸，幸最後大步欖過，目前身在九龍醫院繼續接受治療。魚毛至今已留醫3個月，由於未能自行進食，要靠插喉管輸入流質食物和營養素，所以暫時仍然出院未有期。雖然她在護士幫忙下致電友人傾偈解悶，惟留醫太耐心情受影響，曾爆喊揚言想死。

好友林建明（大姐明）今日接受《明報》電話訪問稱，昨日魚毛致電給她時，表示已想通了，覺得開不開心都要過日子，所以心情已轉好。大姐明說︰「醫院之前只准她每天傾1小時電話，最近批准她每朝早傾兩小時電話來練習說話，她可以趁這段時間致電朋友。她現在仍要輸營養液，傾電話時要暫時拔除喉管。」

大姐明指魚毛由於臥牀太耐，手腳無力，正積極接受物理治理，同時也要練習進食。她指魚毛精神好，會用手機看電影，為自己找點娛樂，說話時跟從前一樣嬌嗲兼長氣。大姐明說︰「她入院時沒料到要留醫幾個月，家裏很多事也沒安排好，如交管理費、水電煤及出糧給外傭等，所以很想出院，吳麗珠早前已幫她處理好了。希望她2月可出院回家休養﹗」

（即時娛樂）