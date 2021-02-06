專訪｜梁榮忠「出山」主持港台《周末8點半》 自言年紀大無戲癮 (20:50)

已退居幕後的梁榮忠，近日被「藝術」打動「出山」，率領梁嘉琪、可宜及陳湛文主持港台新電視節目《周末8點半》，將本地電影與舞台製作，及表演文化與藝術介紹給觀眾。梁榮忠近年專心導演和編劇工作，今次被節目打動復出幕前，原因是監製跟他講今次節目形式和主題是關於藝術，在他生命裏佔有極重要一個元素，團隊又很有心去做便答應，如果不參與會有少少遺憾。

疫情令很多演出機會被迫臨時取消或延期，梁榮忠認為可讓大家反思，看清自己究竟有幾喜歡這行，如果真心喜歡點都會頂下去，或者短時間轉行，遲些一定再回來。

梁榮忠離開無綫多年，對於無綫近年常被人說無人情味兼欠缺尊重，流失很多好演員，他反問：「應該說TVB幾時有過人情味先，這不是對與錯的問題，作為一間上市公司要的是有業績有交代，而不是人情味，我們在下面的當然覺得他們又炒人，但問心換轉你坐老細位，你是否不會這樣做先？如果你都是這樣做的話，就無資格去批評他們。」他自言已無戲癮，沒一個角色或製作想參與，加上年紀大，體能應付不到。

梁嘉琪去年靜悄悄離開無綫引起外界不少揣測，她聲言並非不歡而散，純粹人生到了一個年紀，想尋求新轉變，完約便離開。有指她「轉行」網上賣衫，她澄清無轉行，只是去年受疫情影響，很多工作取消，希望今年有個好開始，藉此節目告訴大家她回來了。

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（即時娛樂）