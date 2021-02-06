首次合作被讚是冷面笑匠 陳柏宇望女兒似Serrini多鬼主意 (22:08)

陳柏宇（Jason）與Serrini早前首度合作，拍攝Serrini《網絡安全隱患》的合唱版MV。Jason大讚今次合作好玩︰「一齊合作就要做出非常不同的東西，《網絡安全隱患》不是一般Ballad曲式，只能做到很簡潔或很華麗，唱回差不多的版本。」Serrini非常認同︰「如果唱Ballad，我們就要跳舞。」Jason點頭說︰「或者拍有愛情故事元素的MV。」

Serrini經過這次合作，發現Jason是位冷面笑匠。她說︰「他在鏡頭前很正經、很專業，鏡頭後其實是他自己建議要一本正經去演繹這首歌。我們可組新組合，名叫『茵宇のSing』，將來再次合作，可一起創作兒歌，送給Jason的女兒Abigail。」Jason聞言說︰「我女兒最愛跳舞及跟歌詞內容做動作。」Serrini問︰「例如：記住急就要去廁所？」Jason想不到Serrini竟這麼有諗頭，大讚「Very Nice」！

Jason忽發奇想，笑言女兒將來像Serrini一樣多鬼主意就好。他說︰「創意是學不到的，所以天生有創意是好事。我女兒已經很有創意，尤其要求你給她東西時。」

（即時娛樂）