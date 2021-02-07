電影老闆要食大茶飯 拍片量難返黃金時期 導演邱禮濤：有得做就做 (19:12)

【專訪】由邱禮濤執導，劉德華和劉青雲主演的電影《拆彈專家2》，原定去年聖誕檔與內地同步上映，因本港受第四波疫情影響，戲院於去年12月初被停業至今仍未重開，令電影在香港上映無期；內地累計票房則收13億人民幣。對於電影未能在港上映，邱禮濤事前已覺得上映無望，「是有點可惜，但不詫異。（就算可以上映，限聚令座位減半，會否擔心票房？）各種結果在腦中都有。（已完成導演責任，不理成果？）不會不理成果，每次開戲都朝好成果方向去做，希望多些觀眾入場欣賞自己的作品，反應好與壞都想知」。

疫情影響下令電影公司開戲步步為營，邱禮濤亦有兩部電影開不成，只執導了一部、監製了兩部片，其餘時間為積累的電影《感動她77次》等做後期。問到疫情可有改變其思想？他說：「沒太特別改變，作好心理準備去接受更荒謬的東西，這個時代就是這樣。」

對於《拆彈專家2》出品人林小明認為疫情過去，亦不會回到從前一年生產數百部電影的黃金時期。邱禮濤用大茶飯和茶餐廳作比喻，解釋本土製作為何愈來愈少，「那個是矛盾，就是因為有個大市場（指內地），老闆食大茶飯，明白的，但個個走去食大茶飯，就失去些茶餐廳東西，培育不到新一代出來。以前沒有這個大市場，大家還可以博吓本土市場，我們這些1980年代導演也是這樣孕育出來，但現在老闆沒興趣去博這個茶餐廳，不過食大茶飯，輸一鋪都幾甘。（有興趣去食『大茶飯』？）我以為自己食緊，我不擇飲揀食」。

談到香港電影前景，邱禮濤說：「雖然話現在比之前更加困難，但以前我們未知前景如何的時候，當日我們都覺得很困難，但都過去了。現在每年電影生產量不及從前，是有點可悲和唏噓，就算自欺欺人也好，我覺得起碼不要悲觀，永遠抱着希望，有得做就做，hope for the best，expect the worst。（未來會否多拍本土低成本電影？）自己能控制的話也想，最好拍完一部大製作，馬上拍部細製作，不想變成習慣，我相信久而久之未必拍得番，所以想盡快拍番些細製作。其實很多時是一個慣性，我不想變成慣性，拍大製作當然有很多福利，但我不想成日浸在福利中。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）