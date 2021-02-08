淚浸直播室｜許廷鏗不介意豪宅曝光：間屋係父母努力成果 (14:01)

許廷鏗昨晚直播期間，被女粉絲的打氣說話感動，一時感觸淚流披面。（網上圖片/林祖傑攝）

許廷鏗去年於頒獎禮大豐收，新專輯又大賣，昨晚在觀塘舉行《感激有你2021網上直播答謝會》，在保持社交距離的情况下，由以往在商場，變成於網上舉行答謝歌迷支持，鏗鏗表示即使粉絲問尖銳問題，也會有問必答，他說：「網民力量真的不可以睇小，自己近年在網上世界玩得很放，已和大家打成一片，應該沒什麼問題可以難到我。」

對於新專輯價錢被炒高，仍一碟難求，許廷鏗亦表示估不到炒至「天價」，他說：「不是說專輯不值，而是覺得大家太抬舉，連我自己1隻專輯都沒有，其實也不應該鼓吹這風氣，但我見到又有點開心。」

最近鏗鏗經常拍片顯廚藝，他表示望疫情結束，能親自下廚招待歌迷聚餐，對於拍片令獨立屋秘密花園曝光，他說：「其實不意外，屋企已曝光了很多次，可能因為屋企多了姊姊兩個小朋友，所以常在花園開派對，我不介意讓大家知道，這間屋是父母努力的成果，我也希望有日有能力有間靚屋。」

另外，在昨晚直播期間，鏗鏗被一名女粉絲的打氣說話，感動到淚流披面，他哽咽表示：「其實有所不知，我fan club能夠健在，佢（女粉絲）係好大功勞。」

（即時娛樂）