快將40歲的李施嬅,現時正身在加拿大拍攝劇集《Blood and Water》(《血與水》)第3季,今午施嬅突然在Instagram貼鑽戒宣布婚訊,她寫道:「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試,也有甜蜜的新嘗試。YES﹗Good night﹗Year of the Ox. New and exciting beginnings. #感恩 #blessings #ISaidYES」。

(即時娛樂)