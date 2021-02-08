傑少煮意｜蔡一傑笑稱炮製草蜢湯畀蔡一智蘇志威歎 (18:20)

草蜢和經理人林珊珊錄製賀年網上節目，並和公司同事團年。草蜢大談牛年計劃及兒時度歲回憶。蔡一智說：「我最懷念一大班屋企人一齊圍埋，搓麵粉炸角仔，一齊搓一齊整，係好好嘅親子樂。」蔡一傑馬上回應：「講到賀年菜，當然唔少得『橫財就手』，但今年係牛年，咁就順吓你意搵機會整味『傑少牛角仔』你哋食，寓意牛氣冲天、牛運當頭。」

傑少更有新想法，他說：「我哋3個好為食，坐埋一齊講食，一定好多嘢講，今年可以大展拳腳，首先《傑少煮意》可以搵一集草蜢做嘉賓，除咗我哋3個之外，仲可以食草蜢，我預備定啲草蜢湯、草蜢蒸蛋…畀大家歎。」

蔡一智則說：「咁不如做一個頻道，講吓我哋遇過食過嘅嘢啦。」傑少稱：「個名我都馬上諗到，好直接就叫草蜢頻道，因為呢個名喺過去咁多年帶畀我哋咁多榮譽，大家一見到就會諗起我哋。」

拍攝完畢後，傑少在拍攝場地遇上11歲小女孩粉絲，為他送上親手製作的生日禮物，補祝他2月6日生日，他說：「小女孩親手畫咗張生日卡畀我，卡上畫咗草蜢演唱會台上精彩舞姿，好靚好神似，佢仲寫咗話希望疫情過後，希望可以再睇到我哋嘅演唱會，真係好開心。」

（即時娛樂）