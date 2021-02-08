港版大叔的愛｜黃德斌用感性表達少女心 拍HeHe親熱戲冇尺度 (18:55)

【今日直擊】ViuTV買入日本版權開拍港版《大叔的愛》，今日於九龍灣舉行記者會，宣布由57歲黃德斌飾演癡心部長KK，MIRROR的呂爵安（Edan）是到處留情的阿田，盧瀚霆（Anson Lo）則是暗戀阿田的室友阿牧。會上還有同劇演員MIRROR成員邱士縉（Stanley）、簡慕華、練美娟及徐㴓喬等出席。日本朝日電視台更派員到場採訪，趕於晚間新聞時段全國報道。

黃德斌對於再次透過演出跟日本觀眾連繫，感到非常開心，「我以前拍旅遊特輯，劇集《妙手仁心》，都得到日本粉絲支持，他們試過寫夾雜中、英文的情信給我」。Stanley笑指Edan及Anson Lo準備打入日本市場挑戰木村拓哉，Edan受寵若驚說：「不敢亂講，聽到全日本報道有點壓力，日本原著好好睇，難免有比較，只能盡做。」Anson Lo怕跟足日版演法比較會更大，故在演繹上加入個人獨特元素，希望擦新花火。

黃德斌與舊拍檔簡慕華再演夫妻，可謂默契不減，但今次甜蜜過後變慘情，他中途「轉基」愛上小鮮肉，「演出上有難度，我一向形象雄赳赳，可能貪我做這個角色反差大，我要用細心、溫柔、感性來表達少女心，不過我做演員，現實中都感性底」。談到跟小鮮肉親熱，他自言沒有尺度，但拍之前會好好設計動作，「我未幻想到，盡做。不過開工好好玩，班後生演出好戲，有喜感」。簡慕華揚言會留意拍攝通告，希望現場直擊黃德斌跟小鮮肉拍親熱戲。

（即時娛樂）