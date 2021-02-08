港版大叔的愛｜爆Anson Lo拍咀戲興奮 Edan不介意加親熱戲 (19:15)

【今日直擊】MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）今日出席港版《大叔的愛》記者會。Edan大讚同劇前輩黃德斌為人友善及零架子，首度見面就以對方英文名字Kenny稱呼；Anson Lo在旁取笑Edan大膽，他會叫「德斌前輩」；Stanley也抽嘴說：「我叫Kenny哥，我在片場見他的演出，好驚喜，在他身上學到好多。」Edan和Anson Lo指開工後，感受到黃德斌演繹有可愛一面，做出少女跑肢體動作，令人感覺似個小孩，與日版大叔的喜感不同。

Edan透露港版《大叔的愛》會拍15集，與Anson Lo的親熱鏡頭跟日版相若，但不介意再加戲，只要配合電視尺度就可。他又大爆Anson Lo拍咀戲興奮，Anson Lo即反駁說：「我是配合阿牧角色，不過拍攝時肉緊，拍完個嘴腫起來。我覺得Edan想加戲，口裏說不，身體卻誠實有渴求。」提到Stanley劇中享艷福，遊走於練美娟與簡慕華之間，但他笑言不要求加咀戲，已經足夠。

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（即時娛樂）