Master's Talk｜朱千雪自爆入行8年冇人追 湯洛雯稱馬國明未求婚 (20:40)

由林盛斌（Bob）及麥玲玲主持的全新節目《Master's Talk》（《師父有請》），首集請來被指是「2Line黨」成員的朱千雪、湯洛雯、岑杏賢及蔣家旻做嘉賓。她們表示從沒承認「2Line黨」的名字，戲言已由二線跌落三線，湯洛雯更說：「我們私底下個群組名叫『幸福公主』，除了我們，還有張嘉兒。」

這集節目主題是「嫁得好」，朱千雪嫁給青梅竹馬的醫生老公，問到她的老公是否靚仔時，她呆足3秒才回應，令大家捧腹大笑。朱千雪說：「我覺得靚仔咪得囉。（身為女神有距離？）我入行8年來冇被人追過。」湯洛雯在旁忍不住爆料，稱如果有人主動問朱千雪攞電話號碼，朱千雪會叫對方寫email給她。朱千雪解釋：「因為我覺得自己不是好喜歡識好多人，這個朋友圈舒服就圍繞住，我和老公細細個就認識，感覺好安全，不需要用好多時間去認識大家，多年來遠距離戀愛我都好信他，他亦好信我。其實最衰一次，有個人同我合照，影完張相問我攞電話想WhatsApp番張相畀我，我話『唔使喇，張相你keep啦』，就算拍劇男拍檔的電話都冇，要聯絡會搵PA（助理編導），又不是冷漠，只是心態上覺得無需要，就算未正式拍拖前，我本身性格就是這樣，所以和我老公傾偈好舒服，不用好深入了解，又不怕他呃我。」

湯洛雯大讚朱千雪是好女仔，如果遇到拍劇有性感或接吻場口，會堅定地拒絕演出，更絕對不會戲假情真。朱千雪說：「如果可以不需要就最好不要。有場戲安排我在天台跌落去時，男主角要扯住我，扯爛件衫，見到露膊好性感。我不是不想性感，而是我又不是瘦，做出來都嘥氣。我就將入面件背心同外面件背心縫埋，扯極都是見到少少膊頭，而且我又怕被人cap圖，話我手臂肥。」她又指拍拖前拍劇有惜過，但拍拖後就盡量拒絕，認為有腹肌和40吋長腿就不同講法。

湯洛雯表示：「我比較喜歡搵個似我爹哋的人，因為我阿爸是一個好乖、好惜屋企，我媽是凸，我爸是凹，我想搵類似…（馬國明是否一樣？）我是喜歡講說話，他都會出聲，都會話『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』。（被催婚有好大壓力？）不是好大壓力，是問到有少少厭，有少少答到呆了。次次都問，答了不是，我是女仔，對方未求婚，咁我點答你？訂婚一定會講，大家不用再問，一定公開。」

（即時娛樂）